Jorge Valdivia no creyó los argumentos de Gustavo Álvarez para no llamar a Marcelo Morales. "Debió ser el técnico de Universidad de Chile y un líder", dijo.

La situación de Marcelo Morales es la gran polémica que afecta a Universidad de Chile en este inicio de segundo semestre, todo luego de que no fuera considerado ante Everton justo en medio de su problema con Azul Azul. El lateral termina contrato a fin de año y no ha renovado.

Los azules, en tanto, dicen que su ausencia en la clasificación a la final regional de la Copa Chile no tiene nada que ver con su tema contractual. Gustavo Álvarez se hizo cargo de eso y aseguró que no lo llamó por decisión técnica. Pero Jorge Valdivia no le cree.

El exfutbolista explotó en ESPN F 90, donde se preguntaron por qué Marcelo Morales no jugó el último partido. “Está bien que no juegue, que el club decida (congelarlo), pero que Álvarez no se siente en la conferencia y diga que esto es deportivo, porque eso no existe”, disparó.

“Debió plantarse, debió ser el técnico de Universidad de Chile, debió ser un líder”, condenó después el exfutbolista. “¡Está perfecto si esto es política del club, pero que lo digan!”, añadió.

Marcelo Morales no jugó ante Everton en el Nacional, pero en la U niegan un congelamiento | Photosport

Qué dijo Gustavo Álvarez sobre Marcelo Morales

Después de la clasificación a la final regional de la Copa Chile, concretada con un triunfo ante Everton en penales, Gustavo Álvarez habló de Marcelo Morales: “Es una decisión 100% mía que forma parte de poner en la cancha al mejor equipo y tomar decisiones que a los jugadores los haga crecer, sobre todo a los jóvenes”.

Aseguró, además, que puede ser considerado en el futuro. “Marcelo Morales compite por un puesto como todos. En todos los partidos hay once que inician, una nómina que la completa el banco, y otros que quedan fueras. En esta ocasión le tocó salir a él, es solo eso”, cerró.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.