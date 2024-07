Juan Cristóbal Guarello se lanza con todo en contra de Azul Azul: "Su negocio no es ganar campeonatos, sino vender jugadores"

Lo logró. Universidad de Chile consiguió dar vuelta la llave de las semifinales de la Zona Centro Norte de la Copa Chile, ante Everton. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez había caído en su visita a Viña del Mar y, a través de los penales, terminó clasificando.

No fue, para nada, un partido sencillo. Pese a tener la mayor cantidad de ocasiones, el arco parecía cerrado para la U, que se valió de un cabezazo del Tucu Sepúlveda para poder ir a la definición desde los doce pasos.

Ya en penales, el elenco azul también tuvo que remar en contra. Partió perdiendo, tras la farra de Maxi Guerrero en el segundo penal de la U. Finalmente, las fallas de los viñamarinos Campos y Berríos permitió que el Romántico Viajero pasara a la final regional, ante Palestino.

Pero, además del triunfo, algo llamó la atención de hinchas y seguidores del fútbol criollo. Marcelo Morales, una de las figuras de proyección del elenco azul, no fue citado y vio el pleito desde la tribuna.

¿Qué pasa con Morales? Se lo pregunta Guarello

Juan Cristóbal Guarello, fiel a su estilo, habló en su programa, La Hora de King Kong y se refirió a la exclusión de Marcelo Morales del elenco comandado por Gustavo Álvarez.

“No puede ser que Morales haya estado en la tribuna por un tema de representante. Esto es preocupante, una voz de alarma para todos los hinchas de Universidad de Chile”, señaló el periodista.

“¿Fue sacado por Álvarez? ¿No lo necesita? Y eso que era un partido muy importante para la U, porque Copa Chile da una posibilidad de entrar a la Copa Libertadores”, comentó Guarello.

“Además, nuevamente Azul Azul, en una posición importante en el Campeonato, no es capaz de contratar un jugador. Sólo viene Díaz y querían traer a otro lesionado. Te habla de una conducta a la hora de traer refuerzos, porque no quieren traerlos. Eso es muy grave, porque te habla de la ‘zombificación’. Es decir, en el fondo, el negocio para los que controlan la Universidad de Chile no está en ganar campeonatos, sino sólo en vender jugadores”, cerró JCG.