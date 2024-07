Como las cosas no pueden estar tranquilas en Universidad de Chile, Azul Azul en primer término, Gustavo Álvarez en segunda instancia y por último Marcelo Morales se encargaron de formar un escandaloso y polémico cuadrado en el que también está involucrado el representante del jugador.

Es que la renovación del lateral izquierdo con los azules se entrampó hasta punto muerto y en Universidad de Chile tomaron la decisión de congelar al jugador que fue figura del torneo en el primer semestre.

Morales no fue citado para la revancha contra Everton por Copa Chile. Entre las excusas de Gustavo Álvarez, el DT argumentó que no considerar al lateral fue decisión técnica en medio de voces que apuntaron además a un mal diagnóstico en el estado físico del jugador.

En ESPN, el ex jugador e ídolo de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, estalló enojado por la situación que golpea a su eterno archirrival como ex jugador, otrora técnico y ahora ídolo e hincha del Cacique.

Extraño, muy extraño

“Marcelo Morales venía jugando. Lo primero que se supo era que había, esto es especulación porque uno no lo puede ratificar ni puede dar fe porque en definitiva son como rumores, pero Álvarez habló con Morales y del entorno del jugador dijeron que el DT le había dicho que no iba a jugar más con él”, dijo Barti.

Barticciotto muy molesto con el DT y la dirigencia de la U por el caso “congelado”.

El hoy comentarista añadió que “después se dijo también que había una orden de la dirigencia, que Marcelo Morales no jugaba más porque no quería renovar. Cosa que Álvarez niega”.

“Después de esta declaración, después de exponer a un jugador que fue titular en la ida… jugó todo el año. Uno dice: es un tema futbolístico, pero pasas de ser titular a no ser convocado. Es medio extraño. Muy extraño”, complementa Barticciotto.

¿En Universidad de Chile congelaron a Marcelo Morales? ¿En Universidad de Chile congelaron a Marcelo Morales? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Nadie habla en la U”

El comentarista sostiene que “los dirigentes tampoco hablan. En la U no habla el gerente técnico y no habla la directiva, entonces se da para que se especule. Yo digo sí es. En Huachipato pasó algo parecido entre Álvarez con Roco. Roco no extendió contrato y lo cortaron. No jugó nunca más”.

“No digo que sea igual, pero si es un sistema del club, una política del club, decir que un jugador que no arregla no juega más… Boca es así. Pero que lo digan. Y el técnico ahí puede decidir si acepta trabajar así o no”, sentenció visiblemente contrariado Marcelo Barticciotto.