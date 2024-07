Gustavo Álvarez nuevamente fue el encargado de salir a explicar la situación del jugador Marcelo Morales en Universidad de Chile, luego de los rumores de que fue congelado en el duelo ante Everton por la Copa Chile 2024.

Si bien el DT bullanguero ya ha confirmado que el lateral izquierdo será citado para el choque ante Cobresal, en el regreso del Campeonato Nacional, todavía siguen capítulos por cerrar en esta teleserie.

En esta oportunidad, el entrenador dio a entender que la situación de Morales fue más bien un castigo, que lo vio bajo en el análisis físico, táctico y futbolístico que hace con sus jugadores.

En ese sentido, en sus explicaciones entregó un ejemplo cuando hizo lo mismo con Lucas Assadi, a quien borró para un partido, algo que lo hizo encaminar su futuro en la U, algo que no le gustó para nada a Jorge Valdivia.

El Mago no le compra al truco a Álvarez en la U

“Hace unas fechas tomé una decisión parecida con Lucas Assadi, y no tuvo tanta repercusión porque no está negociando, y la decisión fue lo mismo. Y a Lucas le hizo muy bien estar fuera de la convocatoria”, fue el ejemplo que entregó Álvarez.

Si bien después aclaró que al volante le hizo bien descansar para tomar otro impulso, Jorge Valdivia no estuvo de acuerdo con esto: “La elección de un jugador si es titular o no, pero Assadi no era titular y Marcelo Morales era titular, entonces el ejemplo es malo. Es malo”.

“Volvamos al ejemplo, que es Assadi y que no hubo repercusión. Pero como no era titular, es malo. Si me dices hizo lo mismo con Lea Fernández y no lo convocó. Y hoy llega y dice hice lo mismo con Fernández te la compro y le pido perdón a Gustavo Álvarez, porque me da a entender que está en lo correcto y esto es dirigencial. Que juegue es normal. Si un jugador es titular, viene haciendo buenos partidos, lo normal es que siga jugando”, explicó.

Es más, el Mago también profundiza en que Álvarez no entregó el mismo mensaje con otros jugadores que ha dejado en el olvido y que eran titulares, como Ignacio Tapia.

“Fue titular unos partidos y después nunca más por un atraso del perro. Nunca dijo esto el DT, no dijo lo mismo. Cuando habla de Tapia dice que fue una situación extra futbolística. Pero mantengo que el ejemplo es muy malo. Assadi salió de la citación, pareciera normal, porque lo que jugaba no marcaba diferencias. Ese llamado de advertencia es normal. Pero si hace eso con un jugador que lo está haciendo bien y de la noche a la mañana no lo citas, por un error ante Everton, no es normal”, finalizó.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

La U vuelve a la acción por el Campeonato Nacional y en el marco de la fecha 16, la primera jornada de la segunda rueda, el Chuncho visita a Cobresal este domingo 21 de julio, desde las 15:00 horas, en el estadio El Cobre de El Salvador.

