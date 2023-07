Johnny Herrera se convence en el mercado de pases: "La U no necesita más plantel"

Para muchos hinchas de Universidad Chile les sorprendieron las declaraciones tanto de Mauricio Pellegrino como del director deportivo, Manuel Mayo, quienes abren la puerta para no traer refuerzos en el mercado de pases.

Algo que, inusualmente, encontró un aliado en Johnny Herrera, quien comparte la decisión tomada por Azul Azul, apuntado a otro elemento para que los azules peleen por el Campeonato Nacional.

Sin refuerzos

Universidad de Chile todavía no realiza movimientos de refuerzos para su plantel, lo que quedó más claro con la declaración del entrenador de la U: “Si no vendemos a Darío Osorio no nos podemos reforzar”.

Una situación que fue analizada por el ex portero e ídolo de los azules, Johnny Herrera, que, en esta oportunidad, apoya que no llegue nadie al plantel chuncho.

“Es que buscarle un lugar en la U… creo que la U no necesita más plantel a pesar de que mucha gente diga lo contrario”, detalló en TNT Sports.

Para el ex meta y el último referente azul, lo que se debe preocupar la U es otro aspecto en el juego, el que, sin duda, según sus palabras, aportará para pelear por el torneo.

“La U tiene que ser más ofensiva con lo que tiene y darle más minutos a Osorio, que jugó un partido de puntero 5 minutos de puntero e hizo un gol”, finalizó.