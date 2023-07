Universidad de Chile todavía no genera movimientos en el mercado de pases, teniendo en cuenta de que el sábado vuelve a competir en el Campeonato Nacional cuando visite a Huachipato.

Una situación donde el gerente deportivo, Manuel Mayo, asegura que siguen evaluando, pero advierte que no hay urgencia en contratar para esta ventana de refuerzos.

Llama a la calma

Algo que no causa alarma dentro de la concesionaria, que por ahora no ha presentado jugadores para potenciar su plantel, donde el directivo explica el conducto regular que han seguido.

“Este mercado es mucho más difícil que el de principio de año, donde todos tienen contratos vigentes. Casi nadie termina a mitad de año y derechamente hay que negociar con los clubes. Hemos tenido castigos de públicos que merman las arcas del club. El directorio a principios de año definió un presupuesto, que he tenio que trabajar y es variante a considerar. No traeremos jugadores por traer y no queremos cometer errores del pasado, que taparon proyectos de casa”, comentó Mayo.

Ante este escenario en Azul Azul son claros con el momento en el mercado de pases, donde no están apurando negociaciones, en la evaluación del plantel.

“No tenemos urgencia. Creemos que tenemos un plantel competitivo. Si teníamos una falencia ya la habríamos solucionado, pero con un plantel bien conformado, competitivo, con mucha disputa en los puestos y eso me parce sano. Permite que el entrenador pueda tener opciones por cosas que pasan”, precia Mayo.

Lateral

Uno de los puestos a reforzar es el del lateral izquierdo, teniendo en cuenta que sólo cuentan con Marcelo Morales, ante la grave lesión de José Castro. Pese a esto, en la U están conformes con el titular y con las variantes, que son apuestas del entrenador dentro del camarín.

“Estamos contentos con Marcelo Morales, pero no es fácil cuando no hay jugadores disponibles. Es difícil que un club deje salir a un jugador a mitad de campeonato. Casi todos serán de equipos chilenos y no queremos traer lo primero que veamos, porque desde que me ha tocado asumir, los refuerzos que me ha tocado cerrar, estoy contento con todos los que han llegado. Desde Nery, Emma y los que llegaron han respondido de acuerdo a los objetivos”, finaliza.