La sinceridad de Pellegrino para cuidar la billetera de la U: "Si no vendemos a Osorio no podemos fichar"

Uno de los grandes problemas que ha tenido Universidad de Chile en las temporadas que le tocó pelear el descenso, fue la contratación de refuerzos por montón, que no dieron el ancho y dejaron a la institución con problemas económicos.

Por lo mismo, en este mercado de pases, no han podido sumar nuevas caras, teniendo en cuenta que, pese a que el cuerpo técnico quiere incorporaciones, se han alineado al club para no romper el presupuesto, según lo manifestado por Mauricio Pellegrino.

Sinceridad

Una situación que fue conversada por el entrenador argentino que si bien, asegura que tiene una opinión al respecto, lo importante es que estén todos alineados tranquilos trabajando, aunque signifique no poder reforzar el plantel, como él quiere.

“Creo que en las instrucciones las opiniones personales no son tan importantes como ser congruente con el proyecto deportivo. Con mi cuerpo técnico tenemos que armar el equipo y nunca nos ponemos de acuerdo. Con Manu y el presidente (Michael Clark) estamos de acuerdo en muchos aspectos y lo más relevante que es un momento difícil para fichar jugadores, eso me dijeron del club”, comentó Pellegrino.

Casi cerrando la puerta en tener nuevos elementos para mejorar su plantilla, Pellegrino deja en claro que no hay un presupuesto amplio, tanto así que confirma que si no venden a un jugador, como Darío Osorio, no hay nada más que hacer en este mercado de pases.

“Manu y yo estamos de acuerdo en todos los aspectos deportivos, pero dependemos del presupuesto del club. Nos avisaron que es difícil firmar jugadores si no vendemos a Darío Osorio. Si no entra dinero, no podemos fichar de calidad. Hay jugadores en vista, pero es difícil. ¿Estamos contentos? Sí, pero siempre se puede mejorar”, precisó.

No repetir errores

Como un legado de lo que pasó en otras temporadas, donde en la actual, liderada por Pellegrino, se busca un levantar de la U, es que el entrenador argentino acepta lo que está sucediendo, incluso arriesgando no poder potenciar a su equipo.

“No es lo ideal, lo ideal es tener billetera o dar cheques y traer jugadores, pero esta es la realidad. El club es congruente con el presupuesto que, quizás no va de la mano con el entrenador, el secretario técnico o los mismos dueños, que están de acuerdo con nosotros. Pero hay cosas que no se pude por presupuesto”, detalla.

“El día de hoy viene arrastrando momentos difíciles del club, de apoco se quiere poner de pie. No podemos pasar de cero a cien rápido. ¿Lo podemos lamentar? No lo sé. Seguiré para convencer o hacer un esfuerzo para aspirar a lo mejor”, finalizó.