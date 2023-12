Universidad de Chile está buscando entrenador en el mercado de pases, luego de la salida de Mauricio Pellegrino, quien no pudo conseguir el objetivo de clasificar a los azules a la Copa Sudamericana.

Si bien son varios los nombres que rondan en el CDA, el ídolo de los bullangueros, el portero Johnny Herrera, lleva varias apariciones en TNT Sports pidiendo a Gustavo Quinteros, quien finalizó vínculo con Colo Colo.

Por lo mismo, cuando el técnico argentino fue entrevistado por el canal, con el ex portero como panelista, aprovechó la oportunidad de abrirle las puertas de la U al argentino-boliviano.

La respuesta no fue la esperada por el referente de la U, pero le hizo un ofrecimiento para el futuro: “En dos años llegamos juntos“.

Por respeto

Gustavo Quinteros ya había sido informado de que Johnny Herrera lo estaba candidateando en Universidad de Chile, por lo que, cuando vino la pregunta, aseguró que “sabía que me ibas a consultar esto”.

“Es difícil, complicado, por respeto a la gente de Colo Colo y su hinchada que me banca a muerte. No lo haría hoy, ni el año que viene, pero tampoco en el futuro cierro las puertas a ningún club del mundo”, comenzó explicando.

“Soy profesional, siempre doy prioridad a equipos y países que dirigí. Se lo hice saber a la gente en Ecuador cuando me llamaron, pero no cierro puertas a ningún equipo grande. Siempre me gusta ir a equipos campeones“, detalló.

Pese a esto, dijo que, por el momento, está muy identificado por lo que vivió en Colo Colo, pero si es que puede, se pone como meta volver en unos años al fútbol chileno, donde no le cierra la puerta a la U.

“Todos los clubes que puedan estar interesados evaluaré y tomaré una decisión. Hoy por supuesto digo que no, porque estoy ligado al club. He salido por la puerta grande, aunque me quieran difamar, pero soy un profesional respetado en toda América y voy a tratar de buscar una opción que me dé la posibilidad de trabajar en Argentina. Esperaré una opción, en tres años me gustaría volver a Chile porque es hermoso, la pasé bien y dejé algunos amigos”, precisó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.