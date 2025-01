Uno de los hechos que marcó a Javier Altamirano en su paso por Estudiantes de La Plata fue cuando sufrió una trombosis, en el momento que disputaba un encuentro ante Boca Juniors.

Una escena que marcó a todo el fútbol argentino, que al igual que todo Chile, se unió por la salud del recién llegado refuerzo de Universidad de Chile, quien revive ese dramático momento.

“Me pasó esa situación, pero nunca lo vi como algo negativo, porque viví todo el proceso con mi hijo, no puedo decir fue lamentable”, comentó en conversación con el YouTube de la U.

En ese sentido, deja en claro que él ya había vuelto a jugar y entrenar, por lo que es algo superado, pero entiende que marcó su vida, lo que lo quiere llevar al lado positivo.

Javier Altamirano paralizó al fútbol argentino con su complicación médica. Foto: Fotobaires/Photosport

Altamirano se aferró de su hijo en su complejo momento de salud

Javier Altamirano sabe que la rapidez de los médicos en Argentina fue clave para evitar otro desenlace, por lo mismo en su regreso al fútbol ha cumplido con todas las medidas.

“Me costó el volver a entrenar, cuando quería jugar y no podía, pero al pasar los días aproveché a mi hijo, tomé conciencia de lo que pasó, que soy padre y me siento agradecido”, detalló.

“Fue un momento difícil, pero no tan difícil como se cree. Siempre le vi el lado positivo o pudo ser otra circunstancia. Me hizo mejor persona y, por ahí, me puede hace mejor jugador. Puede ser una motivación para decir puedo con todo, así lo quiero ver. Todo pasa por algo y por algo llegué acá”, finalizó.

