Ídolo de la U lanza una feroz crítica a los azules por denuncia a Colo Colo: "No me gusta"

Universidad de Chile estuvo casi toda la temporada liderando la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, pero a tres fechas del final perdieron la cima a manos de Colo Colo.

La U espera que los albos se caigan en las dos fechas que restan, pero si ello no ocurren tienen un as bajo la manga, porque esperan que le resten puntos al líder por secretaría.

Mucho se ha hablado de la denuncia de los laicos al Cacique, y justo este martes se va a realizar la sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP donde se tratará el hecho.

Waldo Ponce en contra de la U por la denuncia

Universidad de Chile ha recibido críticas de propios y extraños y a ellas se suma la de un ídolo del club, porque Waldo Ponce no está de acuerdo con la decisión de su ex club.

“Para que tenga validez esto que presenta la U, para que puedan quitar puntos, debe haber una prueba suficiente, contundente y clara para que esto pueda pasar”, dijo Waldini en radio Futuro.

Waldo Ponce critica a Azul Azul. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“A mí, esta cuestión no me gusta, esto de la secretaría. Es como la del picado. Las reglas se deben cumplir y no que no vaya a pasar contra Colo Colo o la U o los más grandes, pero sí tienen que hacerles algo”, agregó el ex defensor.

“Pero quitar los puntos y ganar eso por secretaría, no me gusta. El fútbol es deporte, es la pelotita, la cancha, ganar, empatar o perder dentro de la cancha. Las otras cosas son anexas”, cerró Waldo Ponce.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional