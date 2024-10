El volante habló con el canal de YouTube de la U, donde habló de lo feliz que está en el retorno, pero que no pude proyectarse más allá.

Charles Aránguiz preocupa a los hinchas de la U por su contrato: "No me gusta pensar más allá"

Universidad de Chile cumplió con el anhelo de traer de regreso a Charles Aránguiz, luego de sus dos pasos por Inter de Porto Alegre, además del Bayer Leverkusen en Alemania.

Una situación que impactó mucho en los hinchas bullangueros, que lo han visto activo en la pelea por el título del Campeonato Nacional, donde celebran que esté al lado de Marcelo Díaz.

La noche del lunes Universidad de Chile publicó en su canal de YouTube una entrevista con el Príncipe, donde habló del gran momento que viven, además toda su experiencia en el fútbol.

Pero hay un tema, que se trató casi al final del video, donde habló del tiempo que estará en la U, algo que dejó preocupados a los hinchas bullangueros con la respuesta que entregó.

Charles Aránguiz ha sido fundamental en el camarín de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Por cuánto tiempo estará Charles Aránguiz en Ude Chile?

Charles Aránguiz empujó para venir a Universidad de Chile por un tema familiar, pese a que todavía le quedaba contrato en el Inter de Porto Alegre en Brasil, donde tuvo que conversar.

“Estoy tranquilo, el volver por los temas personales, estar acá con la tranquilidad de poder estar a full con mi trabajo, comprometido a full en el día a día para hacerlo de la mejor manera. Así que no me equivoqué en el retorno, las cosas personales se arreglan y he encontrado mucha tranquilidad”, comentó Aránguiz.

En ese sentido, aseguró que no se proyecta mucho al futuro, por lo que prometer quedarse muchos años en Universidad de Chile no lo puede hacer con los hinchas azules.

“Sé que llegué pasando la mitad de la segunda rueda y el objetivo era ayudar lo que más se pueda. Nos quedan dos partidos y seguiremos en eso, dando lo mejor que se pueda. Tengo un año más de contrato, después ya veremos, no me gusta pensar más allá“, expresó.

