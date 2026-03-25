Matías Rodríguez vivió una de las épocas más gloriosas de Universidad de Chile. De la mano de Jorge Sampaoli, dieron la vuelta olímpica a nivel nacional e internacional.

Maticrack llegó en 2010 a los Azules desde Nacional de Montevideo. Si bien en un inicio le costó, poco a poco se fue metiendo en el equipo y en el corazón de los hinchas. Ya con el casildense como entrenador, alcanzó su “prime” como dicen los lolos.

El método Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli suele ser una figura muy controvertida, con tantos éxitos como fracasos. Su trabajo con Sergio Jadue y sus siempre polémicas salidas de sus clubes han hecho que se haya generado muchos mitos alrededor de su figura.

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Matías Rodríguez trabajó con Sampa entre 2011 y 2012, viviendo el mejor momento de su carrera. Llegó a la selección argentina y fue vendido a la Sampdoria de Italia. Por esta razón, el ex lateral derecho conoce bien la mano del polémico entrenador.

“Te sacaba el máximo, a veces no de la mejor forma, pero en definitiva muchos de los que estábamos en ese momento nos hizo explotar. Hay formas a veces que no gustan, pero sacó lo mejor y sobre todo para él siempre lo importante era el equipo”, indicó a La Voz del Crack.

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Más allá de la exigencia que imponía Jorge Sampaoli, Rodríguez destacó que esto hacía subir el nivel del plantel. Sin importar quien fuera, nadie tenía asegurada la camiseta en Universidad de Chile con el argentino al mano.

“Independiente de los nombres propios. Bueno no anduviste bien, chao, hay otro. Si vos te quedás ‘me sacó’, vos tenías que demostrar que tenías que volver al equipo. Y así era una competencia muy linda y sana dentro del plantel. Donde vos bajabas, sabías que tu compañero venía ahí atrás“, cerró Matías Nicolás Rodríguez.