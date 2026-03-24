En lo que ha sido un largo debate entre hinchas de U de Chile y Colo Colo, el año 2019 es recordado como una de las peores campañas azules, donde estuvieron cara a cara con el descenso. Ese torneo no se terminó de jugar debido al Estallido Social.

Por eso, uno de los emblemas de ese plantel enfrentó los dichos de hinchas rivales por la eventual “ayudita” para evitar la Primera B. Se trata de Matías Rodríguez, quien estuvo en ese maratónico partido ante Deportes Iquique, un 17 de octubre del 2019.

En aquel duelo la U ganó 2-1 y quedó fuera de descenso por sobre los celestes. Eso sí, post 18 de octubre (día del Estallido Social), Iquique volvió a jugar y se le dio por empatado el duelo ante Unión La Calera, el cual fue interrumpido por incidentes. Con ese resultado, la U volvió a la zona roja.

Así vivió el plantel de U de Chile el torneo del casi descenso

Matías Rodríguez habló en el podcast La Voz del Crack, donde contó su verdad de cómo el plantel vivió ese casi descenso de U de Chile. El emblema azul habló sin tapujos del mito de que a la U la salvó el Estallido Social.

Rodríguez en aquel recordado duelo / Photosport

“Ese año no fue bueno, le ganamos a Iquique 2-1 y salimos de la zona de descenso y promoción. Después se jugó una fecha más que no llegamos a jugar nosotros por el Estallido Social”, recordó.

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Por eso, el querido jugador que se retiró hace poco en Deportes Melipilla dijo que en ese plantel de la U “sumados los puntos de los que habíamos jugado estábamos de nuevo abajo”.

El recordado triunfo azul ante Iquique /Photosport

“Por eso mismo después se suspendió el torneo y el año siguiente fue por promedios. Ahí salimos terceros y nos salvamos recién ahí, jugando hasta prelibertadores”, cerró.

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