“Hay diferentes criterios”: El fuerte reclamo de Palestino tras la mano de Leandro Fernández

U. de Chile logró un sufrido triunfo contra Palestino en Liga de Primera. El duelo pintaba para goleada azul con dos anotaciones de Lucas Di Yorio antes de los 20′, pero el penal perdido por Nicolás Guerra y la expulsión de Charles Aránguiz complicaron el trámite. Al final, una mano desató la polémica.

En los descuentos, Fernando Meza entraba al área azul cuando la pelota, tras algunos rebotes, impactó en la mano de Leandro Fernández. Pese a los reclamos de los árabes al árbitro Miguel Araos, el VAR no actuó. Meza fue amonestado en doble instancia y expulsado.

Finalmente, el duelo terminó en un 2-1 para U. de Chile, que escaló y se tomó el Chile 2 en la tabla de posiciones. En Palestino, los ánimos terminaron muy tensos. A la salida del equipo, Sebastián Pérez habló con As y se desahogó.

“Las sensaciones son malas. Los primeros 25′ entramos muy desconcentrados y dejamos un vacío muy grande en el mediocampo que ellos lo aprovecharon muy bien. Después, con el hombre de más, caímos en la desesperación y nos faltó elaborar un poco cada momento que tuvimos, esto más allá de la última jugada que fue penal“, declaró el golero.

El reclamo de Palestino por la mano de Leandro Fernández

“La pudimos ver ahora (la jugada) después del partido y la mano la tenía muy abierta, además que la pelota le pega en el brazo. Mi compañero Fernando Meza reclamó de manera airada y por eso yo también decidí tirar afuera el balón para que la pudieran revisar”, sumó Sebastián Pérez.

“Pero según él (Miguel Araos), no era una mano para cobrar. Hay diferentes criterios para cada equipo“, lamentó al cierre.