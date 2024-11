La jornada del lunes se desarrolló la Gala Crack de TNT Sports, donde se premió a los mejores del Campeonato Nacional, luego del título obtenido por Colo Colo el pasado fin de semana.

El equipo ideal estuvo marcado por jugadores de los albos y de Universidad de Chile, donde hubo una pelea más reñida por definir al mejor entrenador de la temporada.

En ese sentido, peleaban el premio Jorge Almirón, quien fue el campeón con el Cacique y los llevó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde su gran rival a vencer era Gustavo Álvarez.

Para sorpresa de muchos, fue el técnico argentino de Universidad de Chile quien se llevó el trofeo, en una gran campaña que tiene con los azules donde les queda por disputar la gran final de la Copa Chile.

Gustavo Álvarez fue destacado con el premio de mejor DT. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Álvarez derrotó a Almirón como mejor DT

Tal como pasó en el Campeonato Nacional, al menos en la cancha, Jorge Almirón no pudo vencer a Gustavo Álvarez, donde el DT de Universidad de Chile se quedó con el premio.

Por lo mismo, el argentino de los azules, quien no pudo asistir a la gala, agradeció por medio de un video, las muchas muestras de cariño que ha recibido desde que llegó a Huachipato y ahora en la U.

“Me hubiera gustado mucho estar con ustedes, pero temas personales me lo impidieron. Quiero agradecer profundamente este premio, la verdad que lo valoro muchísimo. No solo agradezco el premio, también lo bien que se me ha tratad con mi llegada al país el respeto de la sociedad y el mundo del fútbol”, comentó Álvarez.

“Compartir este premio con mi cuerpo técnico, staff, funcionarios y la dirigencia del club y sobre todo con los jugadores. Compartir también con el sostén, no solo de este año, de toda mi carrera, que es mi familia, mi mujer Daniela, mi madre Norma, mis hijos Kian, Ariana, Facundo y Tomás y mis amigos, muchas gracias”, finalizó.