Universidad de Chile está concentrada en el partido de esta noche, cuando deban visitar a Alianza Lima, por el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules, después de lo vivido ante Independiente y la sanción de Conmebol, saben que este es el primer partido en que no podrán contar con sus hinchas, por lo que hay un poco de melancolía en el ambiente.

Pero el técnico Gustavo Álvarez quiso aprovechar de buena manera un momento, donde se metió en un programa que estaba en vivo para poder mandar un mensaje a los hinchas.

El entrenador argentino aseguró que se siente la ausencia de los hinchas azules, pero les prometió que harán todo por poder llevarse los puntos desde Lima a Santiago.

Gustavo Álvarez en su aparición en vivo en Emisora Bullanguera.

¿Qué dijo Gustavo Álvarez en Perú?

Fue en el programa de YouTube de Emisora Bullanguera, que estaban realizando en el hotel de concentración en Lima, cuando apareció el técnico Gustavo Álvarez para mandar un mensaje.

Sabiendo que el entrenador no le gusta andar en cámara ni que le realicen preguntas sorpresas, el técnico argentino se mostró dispuesto a mandar un mensaje con mucho cariño a los hinchas a distancia.

“Un abrazo grande que a la distancia se hace saber que sentimos su apoyo y su cariño”, comentó el entrenador con mucho amor para los hinchas que hacen el aguante a distancia.

