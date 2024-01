Gustavo Álvarez fue presentado como entrenador de Universidad de Chile. En compañía de Michael Clark y Manuel Mayo, el estratega argentino enfrentó a los medios de comunicación y explicó sus razones para dejar Huachipato, donde hubiese jugado Copa Libertadores, y llegar al conjunto azul.

“Hay un sexto sentido que va más allá de la razón y que te indica cuál es el desafío que te saca de tu zona de confort. El panorama de Huachipato era una zona muy favorable para tener un año tranquilo, pero yo prefiero el desafío de semejante club y de magnitud para este año”, contó.

“Llego a un club muy grande y hay que transformar al equipo en muy grande, que no es lo mismo. A partir de un rol protagónico, que imponga su juego con los rivales, se acercarán los buenos resultados. Nuestro objetivo esta temporada es ganar siempre el próximo partido y no hay proyecto más ambicioso que ese”, sumó.

La U explica por qué eligió a Gustavo Álvarez

Por su lado, Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, detalló las razones para ir a buscar a Gustavo Álvarez y pagar la cláusula de Huachipato. En conferencia de prensa, Mayo reveló que entrevistó nueve candidatos para la banca azul, pero que Álvarez era el preferido desde el principio.

“Estábamos de acuerdo de que era la mejor opción por muchas situaciones. Habíamos definido que una de las cosas importantes era alguien que conociera el medio y, con un año acá, eso se da por hecho. Sabe llegar mucho al plantel y exigir también. Es una tremenda persona de lo que hemos podido conocer”, dijo.

“Lo más importante es que Huachipato fue el equipo que mejor jugó en 2023. Nos llamó la atención desde el primer partido en que lo enfrentamos. Potenció a jugadores que quizás no estaban en su mejor momento y a los jóvenes. Y no cambió, a pesar de que quizás a mitad de año no encontró los mejores resultados”, argumentó después.

“Huachipato tuvo mucha posesión, presionó a todos los rivales arriba, al medio también tuvo un sistema muy interesante, la salida de atrás era clara… Pero no me quiero alargar. El modelo calzaba con lo que queríamos. Lo personal también calzaba”, continuó.

Por último, consideró un factor importante que Álvarez quisiera integrar a miembros del club a su cuerpo técnico. “Viene con dos personas y queríamos sumarle a gente del club para que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Sumamos a Manuel Iturra y Raúl Robles (entrenador de arqueros). Nos gustó su apertura a trabajar con gente de la U”, cerró.

