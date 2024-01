Gabriel Castellón saca pecho en su adiós a Huachipato: "Me voy feliz bajando la tercera"

Gabriel Castellón corona un 2023 de ensueño dando el gran salto de su carrera. El arquero deja Huachipato tras ser campeón la última temporada para transformarse en el nuevo refuerzo de Universidad de Chile.

El guardameta, titular indiscutido para Gustavo Álvarez en los Acereros, concretó este miércoles su arribo al Romántico Viajero. Y más allá de la alegría de llegar a un grande del fútbol chileno, también hubo tiempo para la emoción después de cumplir su ciclo.

Tras confirmarse su llegada a Universidad de Chile, Gabriel Castellón tuvo una emotiva despedida para Huachipato. El portero se mostró más que agradecido del club por permitirle vivir el mejor año de su carrera y sólo tuvo buenos deseos para el futuro.

La emotiva despedida de Gabriel Castellón a Huachipato

Gabriel Castellón deja un vacío importante en Huachipato tras su salida a Universidad de Chile. El arquero desechó la chance de jugar Copa Libertadores para ir al Bulla, lo que ha generado todo tipo de reacciones en los hinchas.

Pero más allá de eso, el portero guarda un lindo recuerdo de su paso por el estadio CAP. Así por lo menos lo dejó claro en su cuenta de Instagram, donde dejó una emotiva despedida.

“Muchas gracias, Huachipato, por abrirme las puertas. Soy un agradecido de conocer el club, jugadores, utileros, área médica, funcionarios e hinchas que me demostraron el cariño siempre que estuve”, lanzó de entrada.

Pero eso no fue todo, ya que Gabriel Castellón sacó pecho por lo realizado en su paso por los Acereros. “Hoy me toca despedirme pero me voy feliz bajando la tercera y haciendo feliz a una ciudad”.

“Les deseo lo mejor a cada uno que hace que Huachipato crezca día a día y feliz de poder haber sido parte de este club. Lo aprendí a querer, los seguiré apoyando y nuevamente agradecerles por hacerme crecer como persona y como jugador”, sentenció.

Gabriel Castellón cierra así su etapa en Huachipato y ya trabaja con Universidad de Chile para la temporada 2024. El arquero espera que su salto sea un acierto y no un error, para así seguir siendo protagonista y volver al radar de la selección chilena.

¿Quién debe ser el arquero titular de la U en 2024? ¿Quién debe ser el arquero titular de la U en 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Gabriel Castellón en 2023?

Gabriel Castellón durante la temporada 2023 con Huachipato logró disputar un total de 29 partidos oficiales. En ellos recibió 28 goles y consiguió 10 porterías en cero, sumando 2.586 minutos en la cancha.

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno en 2024?

El Campeonato Nacional 2024 todavía no tiene programación. Sin embargo, el fútbol chileno tendrá su regreso oficial el próximo 11 de febrero, cuando se dispute la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.