En Universidad de Chile sigue doliendo el amargo empate 1-1 contra La Serena, por la fecha 23 de la Liga de Primera. Con un partido pendiente contra Everton, los azules marchan quintos en la tabla con 39 unidades, más lejos del puntero Coquimbo Unido (56) y con la Católica metiéndose segunda (42).

En vez de acercarse a Coquimbo sobre la recta final del campeonato, los azules se alejan. Y muchos no le perdonan al entrenador Gustavo Álvarez haber afrontado el duelo ante Deportes La Serena con suplentes y equipo alternativo.

Este viernes el DT explicó su cuestionada decisión, considerando que tres días antes había disputado la revancha contra Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“Nosotros en las últimas seis semanas tuvimos cinco desgarros y el patrón común era que en cuatro de ellos los seis fueron los primeros tiempos, salvo el de Poblete. Tengo seis desgarros en seis semanas, nosotros tenemos que revisar con los PF y los médicos qué podemos hacer para que no suceda. Pero Poblete se lesiona con Audax a tres días de haber jugado con Independiente, Díaz con Alianza Lima a tres días de haber jugado con Colo Colo“, dijo el DT.

Álvarez: el PlayStation y los soldados caídos

Álvarez agregó que “Castellón y Sepúlveda se lesionan con Independiente, tres días después de haber jugado con Audax Italiano. Nicolás Ramírez es la excepción, se lesiona con Colo Colo, sólo que soportó todo el partido y había jugado diez días antes con Independiente”.

“Entonces el denominador común es que fueron lesiones tempranas y a tres días de haber jugado partidos importantes. Como entrenador lo que tengo que observar es el antes y no el después, porque no volvemos a jugar en 15 días. Si a mí cada partido que juega, el equipo me avisa que se me cae un soldado, tengo que tener cuidado y confiar en todos los jugadores que tengo”, expone.

Álvarez sentenció que “ustedes me dicen que como solución ponga cinco titulares y cinco suplentes… ¿Yo cómo sé los que se van a lesionar y los que no? Entonces tengo que sacar a los once, además las decisiones no se toman como en un Play. Uno habla con los jugadores, pero ningún jugador te va a pedir no jugar, porque uno los conoce y sé como están, entonces la decisión fue esa y fue empate. Acá hay una planificación y una coherencia, acá no hay decisiones al azar, que entiendo que son juzgadas por el resultado”.

Cabe recordar que contra La Serena la U alineó con Cristopher Toselli; David Retamal, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia; Nicolás Fernández, Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni, Antonio Díaz; Leandro Fernández y Rodrigo Contreras. En el segundo tiempo ingresaron Javier Altamirano, Lucas Assadi, Lucas Di Yorio, Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia e Israel Poblete.

