Universidad de Chile visita este domingo a Colo Colo por el Campeonato Nacional, en el primer Superclásico de la temporada, con el contexto de que desde 2001 no pueden vencer a los albos en su reducto.

Por lo mismo la presión está sobre los azules, donde el técnico Gustavo Álvarez tiene claro que se juega quedar en la historia del club en el caso de conseguir un resultado positivo en el estadio Monumental.

“Se que es partido muy importante, pero espero quedar en la historia del club por algo mucho más importante que poder ganar ese partido”, comentó ante los micrófonos en el Centro Deportivo Azul.

Una muestra de la tranquilidad que quiere demostrar ante sus jugadores y los hinchas de la U, con la confianza de haber ganado sus primeros dos partidos en el torneo.

Tranquilidad

Todos los años es una constante los llamados al técnico César Vaccia, quien fue el último entrenador que logró sacar una victoria desde el estadio Monumental, donde es posible que ahora se pueda sumar Gustavo Álvarez, quien en la previa prefiere hablar con tranquilidad.

“Me parece que uno puede transmitir lo que está convencido, desde lo futbolístico o emocional. Lo veo como una oportunidad, todo se puede, es cosa de convencer y ser constante. El partido, lo único diferente es que es un clásico. En Copiapó tampoco habíamos ganado nunca, esto es lo mismo con otra repercusión”, precisó.

Por lo mismo, asegura que está disfrutando la semana previa de su primer Superclásico, porque sabe que cuenta con el respaldo del plantel de jugadores que está en la misma línea.

“Muy tranquilo, porque es mi trabajo y lo que tengo que hacer. Creo que gran parte de la tranquilidad es por el plantel que tengo, el staff que me acompaña y el club. Me hicieron sentir cómodo con mucho apoyo y la respuesta del compromiso del plantel. Veía un plantel consiente del pasado y lo que quiere. Eso evalúa, si todo eso está bien no me inquieto”,finalizó.

