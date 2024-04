Gustavo Álvarez se mostró molesto y enojado: casi estalló cuando le preguntaron por los empates seguidos de la U y no poder sostener la ventaja.

Universidad de Chile se prepara para visitar a Huachipato este domingo, por la fecha 10 del Campeonato Nacional. Los azules vienen de empatar contra Palestino y Coquimbo Unido, pero siguen punteros e invictos en el torneo.

Sin embargo, la mini racha de dos empates en línea genera ruido en el CDA y eso lo confirma el enojo del entrenador Gustavo Álvarez, quien en rueda de prensa se vio fastidiado y respondiendo de mala gana algunas preguntas.

El DT Azul ya había respondido cortante a la primera consulta y en la segunda dejó ver su incomodidad ante la pregunta realizada la periodista Daniela Alegría, de La Magia Azul.

La reportera le manifestó al DT que “usted mismo mencionaba después del partido contra Palestino que al equipo le estaba costando sostener el resultado cuando van con algún tipo de ventaja. Cristian Palacios también dijo que quizás la ansiedad les jugó en contra. Quisiera saber cómo se trabaja eso que es más un aspecto mental y psicológico del jugador cuando la U tiene los resultados y no puede cerrar los encuentros”…

La respuesta y enojo del DT de la U

“¿En cuántos partidos no pudimos sostener el resultados? En tres no lo pudimos sostener y hubo seis que sí. Yo no hablé de sostener el resultado, sino de controlar el juego. El resultado depende de muchos factores, incluso jugando bien un equipo puede recibir el gol y pasar de ganar a empatar”, fue la respuesta de Álvarez con cara de pocos amigos.

“Antes de analizar resultados, primero debo analizar el juego, porque ahí están las cosas para corregir y los problemas que puede tener el equipo. Debemos controlar el juego cuando pasamos de empatar a ganar, eso dije respecto a los duelos contra Coquimbo y Palestino”, agregó el DT.

La pregunta que incomodó e hizo enojar a Gustavo Álvarez en la U.

Gustavo Álvarez sentenció que “la ansiedad se trabaja a partir de dar tranquilidad. La ansiedad la defino como la necesidad de un desenlace prematuro, creer que las cosas sucedan antes de lo conveniente y no centrarse en el presente. Transmito tranquilidad, trabajando cuestiones técnicas y tácticas que nos den soluciones en el partido”.

