El ex arquero analizó el rendimiento del equipo de Gustavo Álvarez ante Palestino, donde sumó su segundo empate seguido. “Me da esa sensación de que quedan más expuestos con esa línea de tres”, afirmó.

Universidad de Chile dejó pasar una buena oportunidad de escaparse varios puntos en la cima del Campeonato Nacional 2024. Los azules igualaron 2-2 ante Palestino en La Cisterna, resultado que solo le permitió mantener su ventaja de tres puntos respecto a los árabes, sus más cercanos perseguidores.

Uno que analizó el rendimiento de los dirigidos por Gustavo Álvarez fue Nicolás Peric, quien en su calidad de comentarista en ESPN advirtió que a la U ya le tomaron la mano, sobre todo con el esquema de tres defensores en el fondo.

“En defensa le están llegando bastante. Me da esa sensación de que quedan más expuestos con esa línea de tres. Esto obviamente porque le cuesta más atacar. Entonces como la U está haciendo el combo y combo, está más expuesta”, afirmó Peric.

En ese sentido, el ex arquero sostuvo que “se están viendo situaciones que no estábamos viendo antes. Hoy siento que la defensa de la U no está tan rápida. A lo mejor nunca estuvo tan rápida, pero es algo que siento ahora pensando en jugar mano a mano con línea de tres”.

“Puede ser porque se saltan a Marcelo Díaz y en ese ida y vuelta se saltan el tomar una buena posición y que cada vez que la U queda larga, son los volantes los que quedan más expuestos, porque no alcanzan a meterse en la línea de los centrales”, agregó.

Para cerrar, Peric avisó que “a la U le fueron tomando la mano y le cuesta más. Cuando ya empiezan a distinguir que tu juego se genera en base a toques, pero terminando por fuera, sin Leandro Fernández yendo hacía adentro… Ya hay una suerte de decir que ‘esto hay que hacer para desarticular a la U’”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Huachipato el domingo 28 de abril desde las 15:00 horas en el Estadio CAP. Los acereros vienen de vencer por 2-1 a Deportes Iquique y marchan undécimos con 12 puntos en el torneo.

