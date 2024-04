Matías Zaldivia no ha escondido sus deseos de retirarse en Universidad de Chile, donde llegó en 2023 tras salir de Colo Colo. Es por eso que la renovación del defensa central, quien termina contrato en diciembre, se ha vuelto un tema de interés. Gonzalo Fouillioux dio su opinión al respecto.

En TNT Sports, el periodista deportivo fue consultado sobre si le renovaría por dos años al zaguero y su respuesta fue clara. “Sí o sí. Zaldivia ha sido un fichajazo de la U y además que es un líder dentro del camarín. Ni siquiera ocupa cupo de extranjero. Fue la figura frente a Palestino”, argumentó.

Por eso, Fouillioux le mandó un recado a la U por si no se apura en las negociaciones con el jugador. “Si tú no quieres renovar en el Real Madrid por un año, tienes que ir a cualquier lugar peor. Pero si la U le dice a Zaldivia un año… un equipo argentino o Liga de Quito le ofrece dos y se va no más”, ejemplificó.

Zaldivia, por su parte, dijo después del empate con Palestino que pronto se llegaría a buen puerto respecto a su renovación. “Esta semana va a haber noticias, así que estoy muy contento”, contó. Ante el Tino, terminó como capitán tras la salida de Marcelo Díaz de la cancha.

En la U, el argentino-chileno no se ha perdido ninguno partido de la temporada 2024. Ha sido titular en nueve encuentros y ha jugado 90 minutos en todos, salvo la victoria sobre O’Higgins el pasado 16 de marzo, donde dejó la cancha al minuto 71.

