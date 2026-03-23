Tras una intensa búsqueda luego de la salida de Francisco Meneghini del banquillo azul, Universidad de Chile concretó la llegada del ex DT de Boca Juniors, Fernando Gago para tomar las riendas del equipo esta temporada.

El argentino cuenta con una extensa trayectoria como jugador. Durante cinco temporadas defendió al Real Madrid, donde coincidió con Manuel Pellegrini, quien dirigía al equipo en ese entonces.

En su presentación con los azules, el nuevo DT reveló que aprendió del “ingeniero”.

Gago habla de cómo fue ser dirigido por Pellegrini

El trasandino señaló sobre el entrenador chileno que “de todos los entrenadores que he tenido se saca algo positivo y negativo, hay cosas que me gustaron y que no. Que no me gustaron no implica que esté mal, si no que no las haría yo como entrenador”.

Pellegrini y Gago coincidieron en el Real Madrid. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

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“De Manuel fue un año, no me acuerdo la fecha, soy malo con eso, pero fue muy bueno, empecé no jugando y después terminé jugando, tengo una muy buen referencia de él“, puntualizó.

Asimismo, el argentino revela qué fue lo que lo sedujo de la oferta de los azules. “Hay un montón de factores a nivel de lo que hable con Manuel (Mayo), fueron muy fáciles en todo momento de que empezamos hablar”.

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“Pero hay algo que creo y siento mucho de lo que es el fútbol, todo es resultado, si ganas eres mejor y si pierdes eres peor, pero es la forma de encontrar el resultado”.

“Hay factores que esta profesión merece entenderlo, de potenciar jóvenes, que tengan rendimiento en un equipo europeo, en nivel de selección y eso es lindo. Lo hablé con Manuel, que quiero hacer mi trabajo, respetando el momento del club y trabajar”.

Fernando Gago asumió como DT de la U/Photosport

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Puntualizando que los planes a futuro es algo que lo motiva. “Fue fácil decidirme a tomar el proyecto con mucha ambición. Estoy entusiasmado queriendo que ya jueguen como quiero yo, pero puede pasar como no, pero estoy con ilusión y ganas de que el jugador tenga el nivel de competencia importante”.

En síntesis: