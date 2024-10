La lucha por el Campeonato Nacional es en la cancha y en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, porque en ambos frentes están luchando Colo Colo y Universidad de Chile.

En lo deportivo el Cacique tiene dos puntos de ventaja; en lo administrativo la pelota la tiene el ente autónomo de la ANFP, que necesita más datos para definir si le quitan puntos o no a los albos por desacato.

Con este ambiente está el cierre del torneo y en la U se concentran para el encuentro de este domingo ante Ñublense, aunque tienen un ojo puesto a lo que resuelva el Tribunal.

Gabriel Castellón y la denuncia de la U a Colo Colo

Este miércoles estuvo en conferencia de prensa el arquero Gabriel Castellón, quien habló de la denuncia y defendió los intereses de la U.

“Creo que nuestro trabajo es el futbol, estamos enfocados en el partido, sabemos lo que juega Ñublense, jugaron ayer por la Copa Chile y mostraron lo que pueden hacer. Está el tema de la denuncia, nosotros solo pensamos en lo futbolístico, pero las reglas se hicieron para cumplirlas, pero nosotros solo estamos pensando en el tema futbolístico”, indicó.

Castellón habla de la relación entre la U y Huachipato.

Luego le preguntaron sobre la relación entre la U y Huachipato, justo el ex club del arquero azul, lo cual analizó.

“Creo que quizás relaciones hay en todos los clubes, pero mas allá personalmente no me meto en las relaciones de otras personas, yo me enfoco en el fútbol, lo que digan otras personas lo leo poco y no trato de referirme a otras cosas”, cerró.

