Bastián Ubal y Universidad de Concepción tuvieron una gran temporada al lograr el esperado ascenso a la máxima liga chilena, aún con fechas para que termine el torneo de Primera B. Tras el positivo año junto al Campanil, el defensor se sinceró sobre sus planes a futuro y reveló el deseo de volver a vestir la camiseta de la U de Chile.

Con 23 años, el jugador formado en los azules, tuvo paso por Santiago Morning, Barnechea y llegó este año a la U de Conce, donde tuvo una buena temporada, transformándose en una de las piezas fundamentales del equipo que levantó la copa.

El deseo de Bastián Ubal con la U

En conversación con AS, el jugador se refirió a su paso por los azules, señalando que “son recuerdos muy bonitos. De hecho, el otro día empecé a recordar todo lo que viví en la U desde que llegué a los nueve años. Estar desde chico en el club, después subir a los 16 o 17 años al plantel, recordaba también a todos los técnicos que tuve, mi debut en Libertadores y los momentos difíciles que pasé”.

El jugador comenzó su carrera con los azules y habla de su deseo de regresar/Photosport

Confirmando que le gustaría regresar al equipo. “Siempre miro con ansias la opción de volver al club de mis amores, como siempre lo he dicho. Lo hablaba con Osvaldo (González) el otro día, que jugar en la U es algo distinto, todos sueñan con jugar en un equipo grande de Chile, así que tengo la motivación para volver pronto. Ahora soy un jugador más maduro y gracias a Dios he conseguido dar algunos pasos importantes en mi carrera.

Añadiendo que es un desafío que le gustaría asumir. “Yo siempre he sido realista y muy autocrítico. Me encantaría dar ese paso de volver a la U y de seguir creciendo. Siento que lo he hecho en todo este tiempo, desde que me fui a préstamo al ‘Chago’, después me tocó volver a la U y luego salir a Barnechea”.

“Ahora volví a crecer gracias a la U. de Conce y soy un jugador más preparado, con más herramientas para poder competir. Pero como siempre digo, voy paso a paso. Si las cosas se dan es porque es para uno, y si no, hay que seguir luchando y logrando cosas en el camino”, puntualizó.