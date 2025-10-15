El triunfo de U. de Chile sobre Palestino dejó muchas dudas. Parecía goleada con el 2-0 a los 18′, pero los azules se complicaron solos con el penal perdido por Nicolás Guerra y la posterior expulsión de Charles Aránguiz, y terminaron sufriendo mucho más de la cuenta.

La decisión del Príncipe de ceder su penal está siendo muy criticada. Ahora, Gonzalo Fouillouix entregó su opinión sobre este polémico tema y, además de responsabilizar al bicampeón de América, el comentarista deportivo disparó contra Gustavo Álvarez.

“A mí no me gustó lo del penal, para nada. Y lo que quiero establecer en el debate es si hay responsabilidad del entrenador o no. Yo creo que sí. El entrenador tiene la potestad de intervenir, de levantar la mano y decir, ‘patea el ejecutante designado, que es Charles Aránguiz‘”, dijo en TNT Sports.

“Se recordaba mucho cuando Aránguiz le pasó el penal al Tucu Contreras y salió bien. Hay una diferencia: Tucu Contreras es ejecutante de penales. Si no me falla la memoria, Tucu Contreras no falló un solo penal en Everton, había un penal y él lo pateaba”, reflexionó el comentarista.

Gonzalo Fouillouix no entiende la decisión de Charles Aránguiz y critica a Gustavo Álvarez

“Cuando Charles Aránguiz tiene este gesto y le cede el penal a un ejecutante de penales, es una cosa; cuando se lo pasa a Nico Guerra, es otra. Y eso que yo estoy con Nico Guerra. Jamás criticaría a un jugador que pide un penal, dame siempre jugadores que quiera asumir esa responsabilidad”, lanzó.

“El menos culpable es Nico Guerra, está bien que quiera patear. Pero no entendí que Aránguiz le pase el penal, sabiendo que a la U no le sobra nada, porque hace rato la U viene como si le sobraran cosas: suplentes contra La Serena, el ejecutante no patea un penal…”, reflexionó.

“Y creo que el DT pudo intervenir. Palestino es un rival muy jodido, un partido que en cualquier momento se te puede complicar. Todo esto no era necesario. No era un partido para que Nico Guerra tome confianza, era un partido para cerrarlo lo antes posible“, concluyó.