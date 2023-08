Fin al sueño: Darío Osorio y Lucas Assadi no pueden jugar en Premier League

Los rumores de mercado que acercaban a Darío Osorio y Lucas Assadi a la Premier League sonaron fuertes. Clubes como Leicester, West Ham e incluso Wolverhampton fueron puestos en la órbita de las dos joyitas de Universidad de Chile después de participar en el Sudamericano Sub 20.

Sin embargo, todo indica que su futuro está bien lejos del fútbol inglés. Quien explicó la situación fue Juan Cristóbal Guarello en su programa por YouTube La Hora de King Kong. Allí mostró una calculadora de elegibilidad de futbolistas que utilizan los clubes ingleses para buscar fichajes.

Se llama GBE Calculator United Kingdom y es un portal que ayuda a clubes, futbolistas y agentes a saber si pueden o no jugar en el fútbol inglés. Esto porque les indica cuántos puntos obtienen en el sistema de puntos de la visa de aprobación del fútbol (GBE).

En palabras más simples. Ser seleccionado nacional y jugar torneos internacionales suma puntos. La titularidad y la liga en que juegue cada futbolista, también. Si la puntuación que obtiene un jugador es entre 0 y 10, hace imposible que juegue en Premier League. Entre 11 y 12, es elegible con excepciones. De 13 para arriba pueden jugar.

¿Qué pasa con Assadi y Osorio?

En el caso de Lucas Assadi y Darío Osorio, su puntuación en la calculadora GBE es más que insuficiente. El primero suma apenas cuatro puntos, por jugar en la Primera División de Chile. No es seleccionado nacional, no ha jugado torneos internacionales y no suele ser titular en la U que terminó 13º el torneo pasado.

Darío Osorio suma exactamente los mismos puntos que su amigo. No es elegible para jugar en la Premier League debido a que no es titular en Universidad de Chile; además, los malos rendimientos en los últimos años le han jugado en contra a las dos joyitas de la U.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Universidad de Chile volverá a las canchas el viernes 25 de agosto a las 18:00 horas. En el estadio Nicolás Chahuán Nazar, la U visitará a Unión La Calera por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.