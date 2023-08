Universidad de Chile cuenta las horas para recibir a Curicó Unido en el cierre de la 21° fecha del Campeonato Nacional 2023. Y en la familia de la U creció mucho la esperanza en la dupla compuesta por los jóvenes talentosos Darío Osorio y Lucas Assadi, quienes serán considerados en la oncena titular de Mauricio Pellegrino.

El entrenador argentino, quien no podrá sentarse en el banco ante los Torteros, apostará por Assadi y Osorio por detrás del argentino Leandro Fernández, quien será el único ariete del equipo. Todo eso, por cierto, fue bien recibido por algunas voces históricas del Romántico Viajero. El equipo busca dejar atrás un póquer de derrotas consecutivas.

Uno de los que conversó con RedGol fue César Vaccia. “Desde que empezaron en la U he declarado que tienen que jugar (Lucas) Assadi y Darío (Osorio) juntos. Qué bueno que Mauricio (Pellegrino) busque alternativas y se dé cuenta que esa es una muy buena decisión”, aseguró el DT bicampeón con la U en 1999 y el 2000.

En la conversación que tuvo con Paulo Flores, Vaccia profundizó en esta visión. “Debe tener un poquito de paciencia, pero esa dupla dará muy buenos réditos. Son los dos mejores jugadores que tiene la U, por lo tanto tienen que jugar. Es muy simple: los mejores tienen que jugar y si van de la partida es una muy buena decisión”, aseguró el sanantonino.

La familia U le tiene mucha fe a Osorio y Assadi: “Hace rato los estamos esperando juntos”

Horacio Rivas fue otro de los históricos de Universidad de Chile que tuvo una conversación con RedGol. La familia azul dejó clarísimas sus altas expectativas por ver juntos a Osorio y Assadi en una formación. “Tenía que llegar este momento, que darse esta situación. Mucha gente esperaba esta posibilidad y llega en un momento importante”, aseguró el otrora zaguero central.

Y prosiguió. “Por todo lo negativo que rodea y los resultados que se han venido dando. Es momento de demostrar, la pelotita la tienen que asumir los muchachos. Dentro del coraje para afrontar el partido, que tengan la responsabilidad y ninguna presión. Que jueguen con la necesidad de saber que son un verdadero aporte”, afirmó el insigne Carepato.

Otro que sacó la voz junto a nuestro querido Florete fue Marco Olea. “Hace rato estamos esperando que jueguen los dos. Que les den la oportunidad. Se les ha dado en minutos, en diferentes ocasiones. Pero desde el primer minuto fue al comienzo y después nunca más lo vimos. Ojalá puedan demostrar todo lo demostrado en ciertos momentos que han entrado en partidos”, expresó el Caballero del Gol.

Marcos González fue otro que conversó con RedGol sobre la inclusión de Darío Osorio y Lucas Assadi desde el primer minuto. “Es muy buena opción, habrá dos jugadores desequilibrantes arriba y no uno. Eso es positivo para la U. Pero hay que hacer que el equipo juegue para que ellos dos estén cómodos y no tengan tanta responsabilidad defensiva. No digo que no defiendan, pero que no sea el principal foco”, dijo el Lobo del Aire. ¿Cuál será el plan de Pellegrino? Al menos recurrir a los dos juntos tuvo buena recepción.

¿Cuándo juega la U con Curicó Unido?

Universidad de Chile vuelve al Campeonato Nacional 2023 este lunes 14 de agosto para enfrentar a Curicó Unido. El duelo está programado para las 20:00 horas en el estadio Santa Laura.

¿Cuál es el rendimiento de Pellegrino en la U?

Desde su llegada a Universidad de Chile y hasta la derrota por goleada contra O’Higgins, Mauricio Pellegrino ha dirigido 22 partidos oficiales en el Chuncho: registra 9 triunfos, 5 empates y 8 caídas. Ha cosechado 32 de 66 puntos posibles en un 48,48% de rendimiento.