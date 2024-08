Ex jugadores de Universidad de Chile reaccionaron al pobre empate en el Superclásico contra Colo Colo. Los azules desperdiciaron la oportunidad de derrotar a un Cacique mezquino y defensivo.

El Superclásico 196 entre Universidad de Chile y Colo Colo es cosa del pasado con empate sin goles (0-0) por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024. Eso sí, la U aprovecha la derrota de Coquimbo Unido ante Deportes Iquique y se mantiene como puntera absoluta a espera de lo que haga hoy la UC ante Everton.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Hugo Droguett manifestó que “todos quedamos con gusto a poco, con un gran marco público. La gente de la U para variar cumple, pero futbolísticamente el clásico fue muy debajo de lo esperado. Fue malo”.

Respecto al debut de Charles Aránguiz, sostuvo que “se vio bien, sólido. Me hubiese gustado que el cambio fuera por Poblete y no sacar a Sepúlveda. Creo que le habría dado más fútbol a la U. No digo que el cambio estuvo malo, pero yo habría dejado en cancha a Sepúlveda. Lo mismo el cambio de Fernández, yo siempre lo dejaría en cancha”.

Sentencia: “pero de una u otra manera la U mantiene el liderato, pero era el local y uno siempre quiere ganar el clásico. Pero la U se mantiene arriba”.

Pichanga: miedo Superclásico

Por su parte, el ex capitán de los azules en tiempos difíciles, Roberto Reynero, declaró que “teníamos la opción de arrancarnos. En los primeros 15 minutos la U presionó, pero después se fue desinflando y Colo Colo tuvo la capacidad de neutralizarnos. Un clásico con muy pocas ocasiones”.

Cristián Castañeda, otro ilustre azul, opinó que “yo sabía que iba a ser así, un Superclásico bien luchado, pero con poca claridad. No hay muchos que puedan sacar a relucir algo distinto. El miedo a perder sobrepasó las ganas de ganar”.

U. de Chile vs Colo Colo: fome empate sin goles.

“La U estuvo mejor el primer tiempo, también en el global de los 90 minutos. Pero Colo Colo también tuvo oportunidades y las desperdició. La U fue levemente superior”, añadió.

Francisco Las Heras concluye que “Fue casi una pichanga. No se superaron porque no hubo buen fútbol. La U sigue jugando en base a esfuerzo, correr y marcar, pero no crea situaciones claras. Sigo pensando que a la U le falta un armador”.