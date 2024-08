El delantero de Universidad de Chile no pudo superar la marca de Falcón y Amor, y terminó siendo de los puntos más bajos del Superclásico.

Universidad de Chile no pudo sacar ventajas sobre Colo Colo y el Superclásico finalmente terminó con un empate sin goles. Resultado por el que se criticó duramente a Luciano Pons.

El delantero de 34 años llegó este año para reforzar el equipo de Gustavo Álvarez. Por lo mismo recibió el respaldo del DT para ser titular ante el archirrival y poder afianzarse. Sin embargo, su presentación estuvo al debe.

El rosarino fue a la batalla con Maxi Falcón y Emiliano Amor, y terminó siendo anulado. Incluso la única vez que logró superar a la defensa alba, no pudo concretar y su remate fue desviado por Fernando De Paul.

“Esta clase de partidos son bastante cerrados. Siempre hay pocas ocasiones de gol. Tuvimos una o dos ocasiones claras y no la pudimos concretar. Es una jugada la pelota da un pique que me da un poco atrás y finalmente es mérito del arquero que me la pudo sacar”, lamentó tras el partido el ariete que tiene contrato por dos años con la U.

Fuerte crítica contra Luciano Pons

Sin embargo las explicaciones de Pons poco y nada sirvieron en el post partido. Esto porque Johnny Herrera fue lapidario sobre el rendimiento del delantero que llegó como nuevo referente en el ataque esta temporada.

“No estuvo a la altura de un Superclásico. La U no tuvo peso en ofensiva”, aseguró el samurái azul en el programa Todos Somos Técnicos tras el Superclásico. Incluso Herrera hizo un llamado a Gustavo Álvarez ya que deberá “replantearse su esquema” para lograr el campeonato a final de año.

Por su parte, Marcelo Vega lo ubicó entre los peores del Superclásico y le puso un 2,5 dejando en clara su desaprobación por la jornada que tuvo en el Estadio Nacional.