Universidad de Chile debe enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo que se hace sentir por una revancha que toma el equipo peruano.

Esto, porque en la Copa Libertadores 2010 la U los eliminó en un polémico partido en los octavos de final, donde quedaron con la herida abierta en un duelo que, según ellos, les robaron.

Uno que fue protagonista de esa noche en el estadio Monumental fue José Carlos Fernández, conocido como el Zlatan peruano, quien anotó en dos oportunidades y incluso le estaba dando la clasificación a los peruanos hasta el minuto 90.

Después vendría el gol de Felipe Seymour, con todo el show de Gerardo Pelusso, porque se había anulado la conquista y luego validada por los árbitros, que generó un caos con los peruanos.

El Zlatan Peruano le marcó dos veces en el partido de revancha a la U en el estadio Monumental. Foto: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

¿Qué dijo de U de Chile el Zlatan Peruano?

Fue el 6 de mayo de 2010 cuando se jugó ese partido que todavía tiene con rabia a la gente de Alianza Lima, algo que ahora se encargó de recordar José Carlos Fernández, donde pide tener la revancha que se merecían de ese duelo.

“Siempre nos quedó ese sinsabor de pensar qué hubiera pasado si hubiéramos seguido en carrera en la Copa Libertadores 2010. Nos cortaron y nos quedó esa espina. Después de tanto tiempo, este es el momento que todos los aliancistas estábamos esperando para terminar de cerrar ese círculo y decidir, en la cancha, quién es el mejor”, destacó en el programa “Denganche”.

Es más, el ex delantero asegura que tiene ganas de venir con la delegación al partido en Coquimbo, teniendo en cuenta que se pude dar una histórica clasificación para Alianza.

“Sería lindo. Al Matute voy a ir, le prometí a mis hijos que si Alianza pasaba la fase los llevaba, voy a ir a Lima, tengo las entradas. Después a Chile, lo que venga, yo feliz“, señaló.

Revisa el video: