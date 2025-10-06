Universidad de Chile volvió a los entrenamientos tras la semana de vacaciones. En el Chuncho ya miran el duelo contra Palestino por la fecha 24 de la Liga de Primera y posteriormente la ida de las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús.

Entre los detalles del regreso de la U a las prácticas, Gustavo Álvarez dispuso jornada doble. El Chuncho entrenó por la mañana para luego trasladarse al hotel en una especie de pequeña concentración. Por la tarde tendrán otro turno de trabajos en el CDA.

En lo que respecta a los lesionados, los azules mantienen lesionado a Matías Sepúlveda, pero Marcelo Díaz se pudo ver haciendo trabajos con pelota por lo que podría retornar el próximo lunes.

Las lesiones y los suspendidos de la U

El Tucu Sepúlveda presenta un desgarro en el isquiotibial izquierdo y, de hecho, incluso podría perderse el primer encuentro ante Lanús. Por su parte, Marcelo Díaz se encuentra en recuperación de un desgarro en el isquiotibial del muslo izquierdo y ya trabaja con balón.

Gustavo Álvarez reanudó los entrenamientos de la U en el CDA.

Además la U tiene otras dos bajas ante Palestino: Franco Calderón debe cumplir la segunda y última fecha de castigo por su expulsión en el Superclásico contra Colo Colo, mientras Fabián Hormazábal vio la tarjeta roja en el último encuentro ante Deportes La Serena.

La U recibe a Palestino por la fecha 24 este lunes 13 de octubre, desde las 16:00 horas en el estadio Santa Laura. El jueves 23 los azules serán locales contra Lanús, por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana.

Con un partido pendiente ante Everton, la U es cuarta en la tabla de la Liga de Primera, con 39 puntos, ya casi sin opciones de alcanzar al puntero Coquimbo Unido (56).