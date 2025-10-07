El tiempo no perdona a nadie y a medida que van pasando los calendarios, son más los jugadores que deciden dejar el fútbol. Esta vez, un nuevo socio deLionel Messi dirá adiós.

Hace algunos días se había conocido la noticia de que Sergio Busquets, leyenda de Barcelona y campeón del mundo con España, daría un paso al costado una vez que finalice la temporada de la MLS. Pues bien, ahora es otro histórico el que colgará los zapatos.

Amigo de Lio Messi dice adiós

A través de redes sociales, el propio Jordi Alba adelantó que una vez que termine la campaña de Inter Miami, se retirará del fútbol profesional. Una situación que golpea justo en el corazón de los fanáticos de Barcelona y de una de las épocas más gloriosas de España.

“Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada”, indicó Alba a través de un video subido a Instagram, entre otras plataformas.

ver también Alexis Sánchez en llamas: se compara con Messi y Cristiano Ronaldo con frase que dio la vuelta al mundo

Jordi Alba inició su carrera en Valencia, pero sus grandes condiciones lo llevaron a Barcelona en el 2012, mismo año donde también ganó la Eurocopa con España. En los Culés vivió sus mejores temporadas, conquistando la UEFA Champions League en el 2015. Desde el 2023 está en Inter Miami.

“Siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones“, detalló el lateral izquierdo de 36 años.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, junto a Busquets, Messi pierde a dos de sus grandes amigos en Inter Miami. Con Luis Suárez y Rodrigo de Paul intentarán seguir llevando adelante el proyecto deportivo que lidera entre otros David Beckham. Las Garzas pierden a dos históricos del fútbol mundial.