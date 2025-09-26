El recado de Johnny Herrera contra Azul Azul por fallido mercado de fichajes:  “Tiene plantel, pero…”

Johnny Herrera destacó la presentación de Universidad de Chile ante Alianza Lima. El samurái azul recalcó que fueron los justos merecedores de pasar a semifinales de Copa Sudamericana.

“La U tiene una forma de jugar que no la cambia en ninguna cancha… Da para ilusionarse”, enfatizó el referente de la U en Todos Somos Técnicos tras el pitazo final en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Ahora Universidad de Chile se enfrentará a Lanús en la semifinal que se disputará en octubre. El primer partido será el 22 de octubre en el Nacional, y la revancha el 29 del mismo mes en Buenos Aires.

Sin embargo, para Herrera hay un tema que debe resolver Gustavo Álvarez y apuntó directamente al mercado de pases donde Azul Azul fue protagonista.

¿Qué dijo Johnny Herrera?

Para el ex portero de Universidad de Chile, el actual plantel todavía sigue al debe en el ataque. Por lo mismo, reclamó contra el fallido mercado fichajes que realizó Azul Azul.

“Ojalá no nos pese Eduardo Vargas”, lanzó de entrada al recordar que Turboman tuvo toda la intención de llegar pero por problemas con la dirigencia finalmente arribó a Audax Italiano.

“La U tiene un plantel con biotopo para pelear a nivel internacional. Pero la está pecando solo en el gol. Le falta un Gustavo Canales o un Eduardo Vargas”, apuntó el samurái.

Incluso aplaudió a Guerra quien ha tenido que cargar con el puesto de tiular sin ser especialista en dicha posición. “Nico no es el 9 de área, se las arregla. Se las ingenia para generarse ocasiones. Pero no es el 9 que se necesita en la U”, apuntó.