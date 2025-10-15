Universidad de Chile vuelve esta jornada a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, donde apuntan al objetivo de la semifinal de la Copa Sudamericana contra Lanús.

El plantel azul tuvo jornada libre tras la victoria ante Palestino el lunes, por lo que los jugadores también aprovecharon de participar de un cumpleaños de un querido amigo.

Se trata de Bastián Jesús, The Basty Barber, uno de los profesionales que ve el look de los jugadores azules, por lo que no dudaron en participar de su celebración.

Famoso con sus trabajos con destacados futbolistas, fue llenado de cariño en su cumpleaños, por lo que se publicaron fotos en las plataformas digitales para su alegría.

El cumpleaños de The Basty Barber

Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra, Maximiliano Guerrero y Nicolás Fernández son algunos de los que posaron con el festejado barbero, donde también fue felicitado por otros miembros del plantel de Universidad de Chile.

Algunos como Fabián Hormazábal y Lucas Assadi también han tenido el privilegio de pasar por sus manos, de manera de quedar con el mejor corte para los partidos de la U.

No sólo ellos, porque desde Rusia también llegó saludo de Jordhy Thompson, quien también lo felicitó por una nueva vuelta al calendario, para quien es muy querido por los jugadores.

Otro fue Marcelo Morales, quien desde Estados Unidos tampoco se olvidó de su amigo, a quien felicitó por sus redes sociales.

Mira las foto:

