Universidad de Chile sigue trabajando en su intertemporada, donde este miércoles volverá a competir de manera oficial, cuando choque ante O’Higgins por Copa Chile.

En esa línea, en el presente mercado de pases, los azules no han tenido movimientos en su plantel, algo que preocupa mucho a sus hinchas, que ven con preocupación lo que pasa.

Si bien el director deportivo, Manuel Mayo, no estuvo presente en el país por varios días, se pudo ver en las definiciones de los torneos juveniles, donde los azules dijeron presente en la final de la Sub 14 y Sub 17.

El regreso de Mayo marca también lo que viene para el futuro para el plantel del técnico Mauricio Pellegrino, porque se tomarán determinaciones por el tema de refuerzos.

Según información de Emisora Bullanguera, el 29 de junio se realizará una reunión de directorio, donde el director deportivo presentará un plan para potenciar el plantel, lo que será analizado por los mandamases de la concesionaria Azul Azul.

Lo ideal esa jornada es definir nombres, conversado con Pellegrino, además de cuánto se puede mover la U en el mercado, por la situación económica de la empresa.

Si bien por este momento no se ven movimientos cercanos para reforzar a la U, se está a la espera de posibles salidas, como la de Darío Osorio, que podría dar financiamiento para el mercado de pases.

Por ahora, el duelo del 21 ante O’Higgins, además del Clásico Universitario del 28 del presente mes, se jugará con el mismo plantel chuncho, a la espera de lo que pueda pasar con los directivos, teniendo en cuenta que el Campeonato Nacional regresa el fin de semana del 9 de julio.