Universidad de Chile regresa la competencia, debido a que la próxima semana vuelven a disputar la Copa Chile. Uno de sus goleadores, Cristian Palacios, habló de la llave que protagonizarán y, además, también aclaró su futuro en los Azules.

“Nos estamos preparando de la mejor manera, tratar de llegar para el partido con O’Higgins. Los amistosos sirven para corregir errores y nos sirvió mucho para mejorar y tratar de preparar bien este partido que es el importante”, aseguró el uruguayo en conferencia de prensa.

Palacios en el primer semestre disputó 12 partidos y anotó 6 goles. “Uno trata de estar tranquilo y enfocado en la U, tratar de mejorar cada día y aportar para el equipo. Después lo que se hable afuera no tendría por qué afectarme, yo estoy enfocado en la U“, explicó el delantero que arribó en el 2022 a Universidad de Chile.

“No puedo estar pendiente de lo que digan”

Pese a ser uno de los goleadores del equipo en la temporada, Palacios sonó como uno de los jugadores que podía dejar al Romántico Viajero, para así liberar un cupo de extranjero. Claro que el propio charrúa lo descartó.

“Tengo contrato, así que estoy tranquilo. No puedo estar entrenando y pensando en que me voy a ir. Hay muchas cosas que se hablan que no son ciertas. Uno tiene que enfocarse en lo que tiene que hacer en el día a día y después se verá que es lo que va a pasar, pero no puedo estar pendiente a lo que digan afuera“, detalló el “30”, cerrando las puertas a una posible salida.

El siguiente desafío de la U es el miércoles 21 de junio a las 19:00 horas, por los cuartos de final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile. “Es un partido definitorio. Sabemos que no podemos cometer errores y hay que ganar para seguir avanzando“, cerró Cristian Palacios.