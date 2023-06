Cristián Caamaño encendió todo este miércoles en Radio Agricultura. El periodista afirmó que Universidad de Chile quería hacer un trueque con Unión Española de cara a la segunda rueda del torneo nacional 2023. Según él, ambos equipos querían a un jugador del rival.

¿Cuál sería el cambalache? Cristian ‘Chorri’ Palacios dejaría la U para irse a Independencia, mientras que el elenco hispano habría estado buscando al volante Gabriel Norambuena, por lo que podría darse un intercambio entre las dos partes.

“En la U preguntaron por alguien. Acercaron un nombre que le interesa de Unión: Gabriel Norambuena, el volante izquierdo. La U no tiene ese tipo de futbolista”, explicó Caamaño. Según él, en la tienda azul estarían dispuestos a ceder al Chorri, puesto

Sin embargo, todo indica que ese eventual trueque no se dará. Washington Castro, representante de Palacios en Chile, habló con Bolavip y descartó que se dé esta operación. “Hasta el momento no hay nada; a mí me dijo (Gerardo) Rabajda que se queda en la U y que tiene la palabra de Manuel Mayo”, explicó.

Pese a que Caamaño aseguró que el uruguayo no está feliz en la U, su representante aseguró que se siente cómodo. “Si me preguntas hoy, te digo que no; conversé con el Chorri y no”, destacó.

Universidad de Chile volverá a las canchas este miércoles 21 de junio a las 19:00 horas. En el estadio Santa Laura recibirán a O’Higgins, por los cuartos de final zonales de la Copa Chile. Todo apunta a que Palacios jugará por la U.