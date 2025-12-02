El anuncio de Gustavo Álvarez con la intención de dejar Universidad de Chile impactó a los hinchas azules, que esperan para saber cómo va a terminar la teleserie del entrenador.

Esto, porque a falta de dos partidos para que la U termine su participación en la Liga de Primera 2025 se debe resolver con una negociación, teniendo en cuenta de que tiene contrato por todo el próximo año.

En ese sentido, es clave que Álvarez ha dicho públicamente que esto no es una renuncia, por lo que invita a la dirigencia de la U para pensar en otro nombre para la próxima temporada.

Todo esto, porque una salida anticipada del técnico argentino lo obliga a pagar una cláusula a la U por el año que resta de contrato, con una cifra que es millonaria.

Gustavo Álvarez tendrá que negociar con la U su salida anticipada. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también El DT con que Universidad de Chile está negociando para reemplazar a Gustavo Álvarez

¿Cuánto debe pagar Álvarez a la U por no cumplir el contrato?

Fue el diario La Tercera quienes entregan detalles de la situación de Gustavo Álvarez y la salida anticipada desde Universidad de Chile, donde tiene contrato vigente.

Publicidad

Publicidad

“El anuncio fue sorpresivo, considerando que su salida implica una cláusula cercana a los US$ 1,2 millones, cifra establecida en su contrato para una desvinculación anticipada”, explican.

“El entrenador aseguró que no tiene ofertas laborales y que su intención es viajar a Buenos Aires para descansar en enero, mientras se define su desvinculación. Para ello, deberán comenzar las conversaciones con la concesionaria, que ahora tendrá que evaluar si se ejecuta la cláusula completa o negocia un acuerdo diferente”, detallan.

Por lo mismo, dejan en claro que es muy importante la figura que quiso armar Álvarez en conferencia, al no dar un paso al costado: “Yo no estoy renunciando. Tengo que separar y no caer en el oportunismo. Eso es cuando uno toma decisiones solamente en beneficio propio. Mi continuidad en el club no la puedo condicionar a si tengo una oferta de trabajo. Aquí hay un desgaste porque no pude convencer a la dirigencia. Sus criterios y planificaciones no coinciden con lo que yo creo”.

Publicidad

Publicidad