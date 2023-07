Universidad de Chile está mentalizada en su partido del domingo ante Magallanes por el Campeonato Nacional, donde buscará volver al camino del triunfo tras dos encuentros perdidos.

Una situación que la hizo perder terreno en la pelea en la parte alta de la tabla de posiciones, aunque no empaña el verdadero objetivo que tienen en la temporada: clasificar a copas internacionales.

Curioso dato

Pese a que aseguran que si les alcanza para pelear por el título van a ir con todo, hay un particular dato que es la base de la ilusión del camarín bullanguero por lo que pasó en el primer semestre.

“Después que pierdes dos partidos el ánimo no es el mejor. Pero también nos ayuda a no relajarnos, a no creernos que ya hicimos el trabajo, que el trabajo está listo, porque queda mucho torneo. Y si bien perdimos dos partidos seguidos, tenemos los mismos puntos que en la primera rueda y en la primera rueda terminamos punteros. Así que hay que estar tranquilos, hay que trabajar, hay que tomar nota en lo que se hizo mal, que es lo que estamos haciendo esta semana para para el domingo volver a ganar”, comentó Matías Zaldivia.

Es que en el primer semestre tras las tres primeras fechas los azules sumaban 3 puntos, con una victoria ante Unión Española y una derrota contra Huachipato y Palestino.

Situación casi similar de la segunda parte, donde si bien vencieron a los acereros en el comienzo del reinicio del torneo, luego perdieron ante los hispanos y árabes.

Confianza

Ante esta situación, saben que se tienen poner las pilas el domingo ante Magallanes para seguir con aspiraciones fuertes en el Campeonato Nacional.

“Sabemos que, si bien está en último en la tabla, no condice con su juego. Sabemos que es un gran equipo, que tiene jugadores que conocen el país, que conocen el campeonato, entonces hay que estar muy atento. Tiene jugadores peligrosos, goleadores importantes, así que tenemos que salir a hacer nuestro trabajo y tratar de volver a la victoria”, finalizó el defensor nacionalizado chileno.