Matías Zaldivia aclara que la meta de la U no es el título: "El objetivo es entrar a las copas internacionales"

Universidad de Chile viene de caer en dos partidos seguidos por el Campeonato Nacional, lo que lo dejó a seis puntos del puntero del torneo que es Cobresal.

Pese que en un momento los hinchas se ilusionaron con pelear por la copa, desde el propio camarín azul llaman a la tranquilidad para ir paso a paso.

Pelota al suelo

Matías Zaldivia ha sido uno de los referentes del plantel del técnico Mauricio Pellegrino esta temporada, quien saca la voz para tranquilizar a los hinchas luego de las caídas, donde volvieron las críticas.

“Es normal, más en un equipo grande, cuando te ven ahí arriba ya te catalogan como un posible ganador del título y cuando perdés los partidos, también se va todo para el otro lado”, comentó el defensor en las redes sociales de la U.

En ese sentido, el nacionalizado chileno asegura que están trabajando en un proyecto que también debe ser a largo plazo, por todo lo que pasó la institución en las anteriores temporadas.

“Hay que tener tranquilidad, saber que, como dije antes, todavía no logramos nada. Que sí, que estamos formando algo bueno después de años no tan buenos. Entonces hay que estar tranquilo, pero bueno, con la cabeza puesta en lo que queda, en seguir trabajando, en seguir mejorando, en seguir formando un equipo de acá, no solo para este año, sino para los años que vienen”, precisó.

Objetivo

Para el defensor hay que tener claridad en dónde apuntar el camarín de Universidad de Chile, con los compromisos que han tomado en la interna bullanguera.

“El objetivo que nos pusimos este año es entrar a las copas y, como dije al principio, si en las últimas fechas estamos ahí arriba para pelear por el título, también obviamente que la ilusión no la quita nadie”, finalizó.