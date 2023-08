Universidad de Chile recibe a Colo Colo este sábado en un nuevo Superclásico del fútbol nacional. Los azules llegan al duelo en medio de una negativa racha. Al Chuncho no se le dan los resultados y para qué hablar de la ausencia de una idea y el desempeño grupal e individual.

Colo Colo vuelve a aparecer como favorito de cara al Superclásico y el ídolo Diego Rivarola llama al orgullo interno de los jugadores y el corazón del plantel azul.

“Es un partido complejo para Universidad de Chile, todos sabemos que el momento futbolístico de la U no es fácil, no es el mejor. No así el de Colo Colo, por lo tanto va a ser muy complejo para Universidad de Chile. Pero bueno, es un partido distinto y en algún momento la U, que no le alcanza con lo futbolístico, tiene que sacar el corazón y su historia para revertir esta situación y mal momento”, dijo el ex delantero azul en Radio ADN.

El factor Pellegrino y Santa Laura

Sobre la misma, abordó el presente y futuro del entrenador Mauricio Pellegrino: “es incierto saber, predecir o creer que se juega el puesto. Puede que sí o puede que no, pero al final todo depende de los objetivos que tenga la dirigencia, y como no son claros los objetivos nosotros podemos especular ante ciertas situaciones. Incluso podemos pensar que hasta el mismo Pellegrino se puede cansar y se puede ir, no lo descartemos, entonces hoy creo que el momento de la U es de incertidumbre, tanto futbolística como de gestión y posibilidades de seguir adelante del cuerpo técnico”.

Agrega que por ejemplo “el cambio de Toselli por Campos es parte del momento de Universidad de Chile, en el cual hay incertidumbre futbolística y el técnico tiene que buscar la solución en sus jugadores. Él cree que algunos ya tuvieron su oportunidad y que necesita cambios. Y yo creo que hay que respetarlo porque él está día a día viéndolos entrenar, como están y evalúa el rendimiento de los últimos partidos”.

Por último, Rivarola sentencia que “ojalá que el Santa Laura influya a favor de la U, sobre todo por el tema gente y su cercanía. Es una cancha que a lo mejor no es tan grande como el Monumental o el Nacional, y a lo mejor le favorece tener poco espacio al fútbol de Universidad de Chile. Espero que el Santa Laura le traiga suerte a la U, ojalá que la U se adapte a la cancha mejor que Colo Colo”.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre la U y Colo Colo?

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán el próximo fin de semana. El partido es válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional y se jugará el sábado 2 de septiembre desde las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

¿Hace cuánto tiempo que la U no le gana a Colo Colo?

Fue en el 5 de mayo de 2013 la última vez que la U ganó el último Superclásico ante Colo Colo. En esa jornada, el equipo dirigido por Darío Franco se impuso por 3-2 en el Estadio Nacional.