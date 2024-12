En la ANFP tomarán cartas en el asunto luego del polémico final del Campeonato Nacional 2024 que tuvimos por el Caso Almirón. La idea de que el torneo se definiera en el escritorio es algo que en Quilín 5635 quieren abortar pensando en el futuro, por lo mismo ya trabajan en la modificación del reglamento.

De cara al 2025 se buscará modificar la medida en torno a los entrenadores suspendidos. Lo que se quiere ahora es prohibirle a los DT ingresar a los estadios para evitar cualquier opción de intervenir en el desarrollo del juego.

Diego Rivarola arde en furia

Uno que se tomó bastante mal esta opción fue Diego Rivarola, quien en su calidad de comentarista en F90 de ESPN aseguró que claramente algo pasó en el CAP de Huachipato durante ese 13 de octubre como para que ahora se piense en cambiar la regla.

“Yo no entiendo por qué la cambiaron, si supuestamente no hicieron nada. Es blanco o negro en eso, o se hace trampa o no se hace trampa. ¿Por qué la cambian ahora esa regla? Me da la sensación entonces que algo hubo”, afirmó el ex delantero.

En ese sentido, el emblema de Universidad de Chile lanzó que “si la quieren cambiar es porque algo pasó. A mí no me cabe duda, porque o sino la dejarían tal y como está”.

“El tema de fondo es el actuar, no la regla. Yo dije en su momento, que si vamos a lo moral, claramente pasó algo ahí, pero si vamos a lo contractual, lo podemos discutir. Pero claro, como acá en el fútbol lo moral importa un carajo, cambiemos la regla”, concluyó molesto.

Cabe recordar que pese a la denuncia de la U contra Colo Colo no se logró obtener ningún castigo deportivo que beneficie a los azules por esta polémica. Es más, el Cacique terminó festejando de igual manera su estrella 34, algo que todavía duele en las huestes laicas.