Este martes se espera una nueva jornada caliente en el Tribunal de Disciplina, donde se seguirá tratando el tema de la denuncia de Universidad de Chile sobre Colo Colo, que puede definir la pelea por el título.

Los azules se sumaron a la denuncia por desacato, cuando el técnico Jorge Almirón estaba suspendido y con prohibición de tener una comunicación con jugadores o miembros de su cuerpo técnico durante el encuentro ante Huachipato.

Una situación donde se han presentado imágenes, pero no audios que entreguen un contexto de esas conversaciones durante el partido, lo que le entrega otro condimento a la denuncia.

Pero fue el técnico Almirón, más sus jugadores, los que salieron a darle con todo a la U por esta denuncia, apuntando que están ensuciando el torneo. Algo que el periodista Francisco Sagredo repara, en que fue el propio equipo albo el que cometió una falta en el reglamento y de ahí comenzó todo.

La polémica caseta de Colo Colo ante Huachipato, con Jorge Almirón en su interior. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Sagredo invita a Colo Colo a asumir culpas

Fue en ESPN Chile donde Francisco Sagredo analizó los mensajes de Colo Colo el fin de semana, quienes apuntaron directamente a la dirigencia de Universidad de Chile por su denuncia, la que, según su versión, no tiene fundamentos.

“Yo me pegunto, si esto es al revés, y es Almirón el que está en el equipo que se puede beneficiar, porque la contraparte no cumplió el reglamento. Si lo hubiera hecho no me imagino a Falcón a Almirón diciendo esto es una vergüenza. Por eso la U ha estado bien desde su técnico, con una sola línea”, explicó Sagredo.

“Almirón debería decir ‘compadre yo me dedico a dirigir, estamos por ser campeones y si hay gente que dice que esto tiene que tiene que ir al tribunal a no es problema mío”, detalló.

En ese sentido, más allá de no apoyar que el torneo se defina de esta forma, le manda un mensaje a Colo Colo, para que asuman que el error fue de los albos y que, en este caso, por eso denuncia la U.

“Siento que en su declaración se hace el vivo, dice que se tiene que poner una mordaza. Lo que tiene que hacer es no dar instrucciones, no hablar por celular, porque está penado. Todos vimos lo que pasó, espero que no se defina por esto, pero nadie lo inventó. La U está haciendo la pega“, finalizó.

Revisa las declaraciones: