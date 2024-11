"No me agrada esto": Diego Rivarola en contra de que U. de Chile insista con denuncia en el TAS

El Campeonato Nacional terminó en la cancha, pero no en el escritorio. Universidad de Chile insiste en denunciar a Colo Colo en el TAS, algo que no agrada para nada a un histórico como Diego Rivarola.

En CDA sigue siendo tema la acción de Jorge Almirón ante Huachipato, donde los Azules acusaron que el DT dirigió igual cuando no podía hacerlo. Si bien perdió en los tribunales nacionales, decidió ir al TAS en busca de una sanción a Colo Colo que le podría dar el título.

Rivarola no está de acuerdo con la postura de U. de Chile

Pese a la insistencia de Universidad de Chile en resolver esta situación en el tribunal internacional, hay bastantes voces dentro del propio mundo azul que están en contra de esta situación. Uno de ellos es un ídolo del club como Diego Gabriel Rivarola.

“A mí me incomoda un poco el tema. Me parece que ya no hay que insistir con esa situación. A mí no me agrada esto de sacar puntos por escritorio“, explicó el mendocino a ADN Deportes.

Rivarola no quiere saber más de denuncias. Imagen: Photosport.

Diego Rivarola defendió a Universidad de Chile en tres periodos distintos, por lo que es voz autorizada para hablar del presente de los Azules. El argentino asegura que hay que esclarecer el reglamento para que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir.

“Hay que poner atención en este tipo de reglas para que situaciones así no sevuelvan a repetir, porque son situaciones incómodas para todos. Más allá de si la U va o no al TAS, hay un tema reglamentario que hay que verlo bien”, detalló Rivarola.

Dejando de lado la denuncia, el campeón de la Copa Sudamericana cree que el Romántico Viajero debe poner el foco en todos los desafíos que se vienen en el 2025, como la disputa de la Copa Libertadores.

“La U tiene que mirar para adelante, creo que se le viene un buen año, con copas internacionales después de mucho tiempo. El equipo tuvo una buena temporada 2024, a pesar de que no ganó el Campeonato Nacional. Fue un año positivo para la U“, cerró el autor de 101 goles con Universidad de Chile.