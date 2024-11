Que sí, que no. Ayer por la noche, Mega informó que en Azul Azul habían determinado que Universidad de Chile no acudirá al TAS por la denuncia contra Colo Colo y Jorge Almirón, sin embargo el vuelco al caso tiene un nuevo giro de tuerca.

Es que en la interna de la concesionaria hay choque de versiones y esta mañana el periodista de ESPN Chile, Felipe Labbé, sostuvo que en la U no han dado pie atrás y por ahora la idea es apelar al máximo tribunal de arbitraje deportivo.

“Lo primero que tengo para decir es que por ahora no hay cambio en la postura de Universidad de Chile. La U por ahora va al TAS. Esto porque anoche salió una nota en Mega Deportes en la que aseguraron que Azul Azul había cambiado su parecer e iba a desistir de ir al máximo tribunal internacional”, dijo Labbé en ESPN.

Agrega que “según la nota, no creían tener los argumentos de peso para continuar con la denuncia. Lo que he sabido yo es que en el directorio de la concesionaria no han cambiado su postura en base a dos cosas: lo primero es que no tienen la resolución del fallo, es por eso que no tienen los argumentos de por qué la Segunda Sala votó en contra de su denuncia”.

“Todavía no está ese detalle, por eso nos dice que les llama muchísimo la atención esta nota que salió en Mega Deportes, porque al no tener los argumentos del fallo, no pueden saber por qué lado atacar en una denuncia al TAS. Por eso se mantienen firmes en su postura”, complementan.

La U sigue confiada en que puede demostrar ante el TAS que Jorge Almirón hizo trampa.

El periodista añade: “segundo, esta ida al TAS tiene un costo económico importante, y eso lo tendrás que discutir en el directorio. Aún no se manejan los costos exactos. Por eso, mañana en la reunión directorio, recién podrán entender un poco en qué situación están y la posible denuncia al TAS”.

Sentencia que “por ahora no hay ningún cambio en la postura de Universidad de Chile, por ahora Universidad de Chile sigue yendo al TAS por su denuncia contra Colo Colo”.

Cabe recordar que la U presentó al Tribunal de Penalidades de la ANFP una denuncia contra Colo Colo y su entrenador Jorge Almirón, en la que acusaron al deté de impartir instrucciones en el duelo frente a Huachipato pese a estar suspendido. La Primera y la Segunda Sala fallaron en contra de la demanda azul.