Jorge Almirón lideró una tremenda campaña de Colo Colo, cerrando 2025 con los títulos del Campeonato Nacional y la Supercopa. Este año, además, enfrentó una denuncia de Universidad de Chile, que buscó que le quitaran tres puntos al Cacique para evitar que fuera campeón del fútbol chileno.

Ahora, el entrenador volvió a referirse al tema. En diálogo con La Arenga del Abuelo, Almirón fue consultado por la denuncia de la U y de nuevo negó haber hecho trampa en el duelo contra Huachipato, donde cumplía el primero de tres partidos de sanción por una expulsión.

“Estoy comprometido con el equipo, me dieron tres fechas y tengo que estar en el palco, ahí estoy. Pero no puedo estar sentado sin hablar ni moverme. Es imposible. Ese partido era importante. Estoy atento, pero sin tomar decisiones. No podía, no había tiempo de nada tampoco”, partió diciendo.

“Se agarraron de algo que no es culpa nuestra. Ellos estaban a 10 puntos de ventaja. No es culpa nuestra que los pasáramos. Es culpa nuestra porque hicimos nuestra parte, pero yo puedo explicar hasta ahí. Es con todo respeto, yo lo digo hoy que nos tocó ganar”, comentó.

Jorge Almirón habló de la denuncia de U. de Chile | Photosport

Jorge Almirón y su indignación por la denuncia de U. de Chile

“Hoy me toca ganar y no estoy alardeando o burlándome. Eso no me preocupa. Lo dije en su momento: lo que me preocupa es que esto sea determinante para un torneo, que me vieron ahí saltando y le quiten tres puntos al club más importante de Chile. Me sentiría culpable”, añadió.

“Le echaron la culpa a don Víctor (Vidal), pobre, que hace 25 años trabaja en el club como coordinador y hace siempre lo mismo. Le sacaron fotos, el pobre no sabía qué hacer”, lamentó Jorge Almirón.

La denuncia no prosperó en el Tribunal de Disciplina, donde U. de Chile recibió dos portazos luego de acusar desacato de Jorge Almirón. Sin embargo, la disputa continuará: los azules, quienes esperan el detalle del fallo de la Segunda Sala, acudirán al TAS para buscar un castigo contra Colo Colo y su DT.