Lucas Cepeda fue la gran figura del revitalizador triunfo sobre Venezuela en las Eliminatorias, donde la Roja por fin salió del último puesto de la tabla y revivió la ilusión del Mundial 2026. El joven delantero de Colo Colo asistió para el 1-1 y luego anotó un doblete para la victoria nacional.

La actuación de Cepeda en la Roja fue el cierre perfecto para un movido 2024, donde llegó a Colo Colo y superó todo tipo de cuestionamientos para terminar siendo clave en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, donde los albos alcanzaron los cuartos de final.

El que siempre creyó en su potencial fue Jorge Almirón. Y fue el pasado 2 de octubre que el DT de Colo Colo se refirió a la llegada de Cepeda y, de paso, se encargó de poner fin a los rumores que decían que el extremo “llegó a Colo Colo porque venía en pack con Arturo Vidal“.

“Lucas estaba en la B con Santiago Wanderers. Cuando yo llego a Chile, lo primero que hago es ver a mis jugadores en la Roja Sub 23 (en el Preolímpico) y veo jugadores que me llamaron la atención. Varios chicos que estaban con nosotros y otros que no, entre ellos Cepeda“, explicó el DT.

Jorge Almirón confió en Lucas Cepeda: ahora, el delantero es figura en la Roja | Photosport

Lucas Cepeda convenció a Jorge Almirón en el Preolímpico

“El entrenador me habló muy bien de él, también (Óscar) Opazo, que jugó en Wanderers y que investigó. Lo empezamos a seguir y se trajo. No era figura, fue una apuesta y empezó a sumar minutos de a poco, entrenó y se puso bien”, reveló Jorge Almirón en noviembre.

“Se le dieron oportunidades, con Junior (en Barranquilla) no iba de titular y lo fue; hizo el gol. Aprovechó la oportunidad como debe hacerlo un jugador de estos clubes. Se ganó su lugar y lo consideran en la selección, ha crecido mucho y debe aprovechar porque todos esperan algo de él”, dijo.