La Roja vuelve a celebrar. El equipo nacional goleó a Venezuela y salió del fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias, reviviendo la ilusión del Mundial 2026 luego de varias fechas muy complicadas. De la mano de un iluminado Lucas Cepeda, Chile le ganó por 4-2 a la Vinotinto.

El delantero de Colo Colo asistió a Eduardo Vargas para el 1-1 de Chile y luego anotó un doblete para poner a la selección en ventaja. “Debíamos darle una alegría a la gente para que crea que podemos llevar a la selección a lo más alto”, dijo Cepeda después del partido.

Uno de los más felices con la actuación del ex Santiago Wanderers fue Arturo Vidal, el hincha N°1 de Cepeda en este segundo semestre. El King demostró todo su orgullo en zona mixta, donde elogió al delantero frente a los medios.

“Me alegro mucho por él, lo vi cuando llegó a Colo Colo y he visto el trabajo que hace fuera del club, entrena con el mismo preparador físico que he tenido yo toda mi vida. Es un jugador que se prepara día a día y me encanta, me gustan los que se preparan así, por eso les va bien”, dijo.

Vidal llenó de elogios a Cepeda y su esfuerzo para estar en la Roja | Photosport

Vidal no puede más de orgullo tras doblete de Lucas Cepeda

“Lucas ha pasado de jugar en Wanderers a ser figura en un partido tan importante. Marcar dos goles no es fácil. Me alegro mucho”, dijo. Y agregó: “También me alegra ver al Vicho (Pizarro) jugar con esa calidad y personalidad. Todos los que jugaron hoy lo hicieron muy bien, eso me deja satisfecho”.

Más tarde, en redes sociales, el King publicó un fotografía con Lucas Cepeda y un tierno mensaje. “Felicidades, mi crack. Te mereces todo y más, mi niño”, escribió. “Gracias por apoyarme siempre, King”, le contestó el delantero.